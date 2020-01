«La legge sugli orari dei negozi è assurda»

A poco meno di un mese dall’entrata in vigore della nuova legge cantonale sugli orari di apertura dei negozi, è «già molto evidente l’assurdità della nuova regolamentazione, per esempio per quanto riguarda l’uso distorto del concetto di ‘zona turistica’». Ne è convinto il sindacato Unia Ticino e Moesa, che negli scorsi giorni ha presentato un ricorso al Tribunale federale.