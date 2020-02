A seguito della decisione del Tribunale federale di non accordare l’effetto sospensivo ad alcune norme della Legge sull’apertura dei negozi, la Divisione dell’economia comunica che quest’ultima, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, rimane integralmente vigore.

Il quadro normativo in vigore prevede, su tutto il territorio cantonale e per tutto l’anno, nuovi orari di apertura dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00 (giovedì fino alle ore 21.00), il sabato fino alle ore 18.30 e la domenica fino alle ore 18.00. Inoltre, esso prevede, per i negozi che sottostanno alla legge, il divieto di vendere bevande alcoliche oltre i normali orari d’apertura. Per quanto riguarda le regioni turistiche, per i negozi fino a 200 mq sarà possibile aprire quando il diritto federale permette di occupare il personale.