Sui banchi del Parlamento tornerà presto la LIA-bis, ma il suo destino politico sembra già segnato, e non positivamente. La tanto discussa Legge sulle imprese artigianali, ovvero l’albo anti-padroncini introdotto nel 2016 e poi abrogato dallo stesso Parlamento nel novembre del 2018, tornerà infatti presto a far discutere i 90 deputati del plenum. Tuttavia, come detto, anche questa volta l’albo con ogni probabilità non vedrà nemmeno la luce.

Già abrogata

L’abrogazione decisa dal Legislativo, ricordiamo, era giunta dopo che il Tribunale cantonale amministrativo aveva considerato la norma incompatibile con il diritto federale e con la legge sul mercato interno. Di conseguenza, lo stesso Consiglio di Stato ne aveva chiesto l’abrogazione, ma sin dal momento in cui l’albo è stato cancellato, il Parlamento nella relativa risoluzione avevano espresso la volontà di presentare un’iniziativa parlamentare per proporre una LIA-bis «alternativa», che permettesse di «mantenere ciò che c’era di buono nella Legge» e che allo stesso tempo rispettasse il diritto superiore. Detto, fatto. Nel novembre 2018 è subito stata presentata un’iniziativa in tal senso. Ieri, dopo un anno e mezzo di discussioni, la Commissione economia e lavoro del Gran Consiglio ha però sottoscritto all’unanimità il rapporto di Lorenzo jelmini (PPD) che, in buona sostanza, propone al Gran Consiglio di respingere l’iniziativa in quanto un’eventuale approvazione «sarà destinata a scontrarsi con ulteriori ricorsi», i quali ne sancirebbero nuovamente l’incompatibilità con il diritto superiore.

Niente da fare

Come ci spiega lo stesso relatore del rapporto commissionale, molto probabilmente «nemmeno stavolta la LIA riuscirà a vedere la luce». Ma «l’aspetto positivo - aggiunge Jelmini - è che la Commissione ha comunque potuto fare un importante lavoro di approfondimento, perché va riconosciuto che il mercato del lavoro ticinese necessità di maggiore attenzione da parte dello Stato. Siamo dispiaciuti che anche questa volta non abbia funzionato perché in rotta con Legge federale sul mercato interno». In sostanza, i lavori commissionali non hanno permesso di trovare un soluzione che permettesse di introdurre un albo per gli artigiani, anche in versione «light», che potesse rispettare appiano il rispetto del diritto superiore. «Abbiamo incontrato anche i responsabili della Commissione della concorrenza (COMCO) per cercare di trovare delle soluzioni compatibili, ma non c’è stato niente da fare. Nel settore dell’artigianato, al contrario ad esempio di quello dell’edilizia, la questione dell’interesse preponderante viene meno, e quindi non è possibile trovare una soluzione compatibile con le Legge sul mercato interno».

Le controproposte

Tuttavia, precisa Jelmini, «malgrado non sia stato possibile introdurre la nuova LIA, come Commissione abbiamo voluto fare cinque proposte: due nei confronti del settore dell’artigianato e tre nei confronti del Consiglio di Stato». La prima proposta, spiega il deputato popolare democratico, «è di proporre un label per il settore che permetta di distinguere le aziende virtuose. La seconda proposta per il settore è quella di introdurre autonomamente dei paletti a livello associativo e su base volontaria. Ciò sarebbe possibile proprio perché su base volontaria e associativa, e non sarebbe un imposizione da parte dell’autorità». La altre proposte, come detto, sono invece nei confronti dell’Esecutivo cantonale. In primis, evidenzia il relatore del rapporto, chiediamo al Consiglio di Stato «di provare a vedere se non sia possibile almeno introdurre una notifica o un annuncio, così da poter sapere meglio chi effettivamente sta lavorando in Ticino». La seconda richiesta è invece quella di «trovare maggiori sinergie tra chi controlla il mercato del lavoro (commissione paritetiche, ufficio ispettorato del lavoro, eccetera) poiché riteniamo si possa fare meglio da questo punto di vista». Con la terza e ultima proposta, conclude Jelmini, «diamo mandato al Cantone di sensibilizzare le istanze federali sulle problematiche del nostro cantone, andando se possibile a modificare la stessa Legge sul mercato interno. In sostanza, chiediamo al Consiglio di Stato di farsi sentire a Berna su questo fronte».

