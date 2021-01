Il Ticino si prepara alla più grande campagna di vaccinazione su scala nazionale. A partire da lunedì 4 gennaio, verranno immunizzati i residenti delle case per anziani e i collaboratori di queste strutture. Da martedì 12 gennaio verrà aperta la vaccinazione anche per le persone con 85 o più anni. Il primo centro di vaccinazione sarà aperto a Rivera, al Centro cantonale della Protezione civile e, verso fine mese, verranno aperti altri due centri di vaccinazione analoghi, uno ad Ascona e l’altro a Tesserete, in strutture anche queste messe a disposizione dalla Protezione civile. Successivamente verranno anche organizzati dei momenti di vaccinazione di prossimità per gli anziani ‘over 85’ che non hanno la possibilità di spostarsi nei centri indicati.

