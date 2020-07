La Magistratura ticinese resta sotto pressione

La giustizia ticinese anche nel 2019 è stata molto sotto pressione dal punto di vista dei carichi di lavoro. È quanto si evince dal rapporto annuale del Consiglio della Magistratura recentemente pubblicato. Nel documento, che analizza punto per punto l’attività della Magistratura durante lo scorso anno, si evidenzia innanzitutto come «ancora una volta» i dati mostrano che «l’amministrazione della giustizia, con l’evasione di ben 48.935 incarti è riuscita, sia pure a fatica, a far fronte nel suo complesso al funzionamento della giustizia». Nonostante ciò, viene sottolineato che «permangono alcune situazioni puntuali, anche critiche, che richiedono interventi sia a breve scadenza, sia in prospettiva». Una delle criticità più rilevanti, viene osservato, riguarda le risorse a disposizione della magistratura che «anche nel 2019 non hanno potuto arrestare l’aumento delle cause in sofferenza (in quantità, ma soprattutto in qualità)». Viene dunque evidenziato che la situazione «non permette di essere ottimisti» e che «il cittadino rischia di doversi confrontare con disservizi crescenti». E per migliorare la situazione, «a prescindere da eventuali progetti generali di riforma, occorre che il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato si chinino sui punti critici per trovare al più presto delle soluzioni effettive».