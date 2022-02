Non piove da settimane. Anzi, non piove da mesi. Due per l’esattezza. Le ultime precipitazioni di rilievo nel nostro cantone risalgono infatti all’8 dicembre. E pure guardando alle previsioni meteo, all’orizzonte ci aspettano ancora diverse giornate di bel tempo. Con ogni probabilità, non vedremo una goccia d’acqua almeno per i prossimi 7 giorni.

Una condizione, quella della siccità, che sta portando con sé qualche grattacapo a Sud delle Alpi. In primis, ovviamente, c’è il rischio di nuovi incendi (dopo quello scoppiato sul Monte Gambarogno, ora sotto controllo). Ma non solo. Nell’ultimo periodo, anche i deflussi dei fiumi ticinesi sono stati scarsi e di conseguenza pure i livelli dei laghi sono ben al di sotto della media stagionale. In un approfondimento pubblicato ieri dall’Ufficio cantonale di statistica (USTAT), viene rimarcato che «nel mese di novembre i deflussi sono stati scarsi» con «valori medi mensili tra il 50% e il 65% della norma nel Sottoceneri» e «non oltre il 40% o il 50% nel Sopraceneri». Inoltre, «le precipitazioni nevose del mese di novembre hanno fatto sperare in un inverno caratterizzato da neve abbondante», ma «questo auspicio è stato immediatamente contraddetto dalle precipitazioni del successivo mese di dicembre, che sono state particolarmente scarse». Esse hanno infatti raggiunto «soltanto il 25% della norma 1981-2010». A Lugano, viene precisato, «sono stati registrati tre soli giorni di pioggia». Di conseguenza, anche in dicembre i deflussi dei fiumi ticinesi «sono stati quasi ovunque sotto la norma 1981-2010». Come detto, dunque, pure i laghi hanno ‘‘sofferto’’ questa situazione. Nei mesi di novembre e dicembre, sia il lago di Lugano sia il ‘‘Maggiore’’ hanno registrato un livello inferiore rispetto alla media del periodo 1981-2010.

Tra effetti positivi e negativi

Detto dei corsi d’acqua e dei laghi, a subire le conseguenze della siccità potrebbe presto esserci anche il settore dell’agricoltura. Il segretario agricolo cantonale dell’Unione contadini ticinesi Sem Genini, da noi contattato spiega che, per quanto riguarda la foraggicoltura e la cerealicoltura, «c’è un po’ di preoccupazione per la mancanza di precipitazioni, in particolare laddove non si irrigano i prati e i campi e per le colture che necessitano di molta acqua. Inoltre, per gli alpeggi la mancanza di neve con una carenza di approvvigionamento idrico potrebbe rivelarsi molto problematica in previsione futura se non ci saranno sostanziali miglioramenti». Per quanto riguarda invece l’orticoltura «il clima di dicembre e gennaio non ha avuto e certamente non avrà effetti negativi», e questo perché «la maggior parte delle coltivazioni si trovano in un ambiente protetto, in serra, dove la forte luminosità ha addirittura un effetto positivo». E oltre a ciò, aggiunge Genini, «la buona insolazione permette pure un impiego molto minore degli impianti di riscaldamento delle serre, con un notevole vantaggio sui costi energetici e per l’ecologia».

È ancora presto per dire se la prolungata siccità odierna porterà a perdite per il raccolto

Tuttavia, «il timore del settore orticolo consiste nell’evoluzione meteorologica delle prossime settimane: se finora il clima è stato favorevole, il rischio è che le precipitazioni e le temperature avute finora siano ben altre dopo metà febbraio e il mese di marzo». Infine, per quanto concerne la viticoltura e la frutticoltura, Genini spiega che «la mancanza di precipitazioni, al momento, non è grave per la vite e le piante da frutta, che si trovano ancora in ‘‘pausa invernale’’. Anche se, chiaramente, più ci si avvicina al periodo di germogliamento, più la pianta necessita d’acqua. Ma, in ogni caso, è ancora presto per dire se la prolungata siccità odierna porterà a perdite per il raccolto, anche perché la situazione meterologica potrebbe cambiare da un momento all’altro».

