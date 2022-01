La mascherina a scuola? «Nessuno intende imporre provvedimenti inutili»

Mentre nei Paesi a noi vicini a scaldare gli animi sono i «super green pass», in Svizzera in questi giorni a dividere parte della popolazione è una misura di contenimento del virus ben nota a tutti: la mascherina. A non fare l’unanimità, però, non è certo lo strumento in sé, bensì l’obbligo introdotto in alcuni cantoni (tra cui il Ticino) di farla indossare a scuola sin dalla prima elementare. Sabato circa 400 persone si sono radunate a Bellinzona, mentre oggi altre 500 sono scese in piazza a Tavannes, nel canton Berna. In entrambi i cantoni, l’obbligo sarà infatti in vigore a partire da lunedì mattina.

Le autorità, però, sono concordi nel dire che questa misura, a fronte della situazione epidemiologica, è utile per garantire quell’obiettivo tanto caro a tutti: la scuola in presenza. A ribadirlo...