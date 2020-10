Mascherina e distanziamento di almeno un metro e mezzo diventano obbligatori nei luoghi di culto. A seguito degli ultimi sviluppi della situazione pandemica, la Diocesi di Lugano ha diramato un piano per la protezione dei partecipanti alle celebrazioni religiose.

Le nuove disposizioni, espresse in punti, possono così essere riassunte:

- Sino a nuovo avviso, tutti i fedeli continueranno ad essere dispensati dall'obbligo di soddisfare al precetto festivo.

- All'interno di tutti i luoghi di culto ed edifici sacri è obbligatorio, a partire dall'età di dodici anni, indossare la mascherina facciale che copra naso e bocca.

- All'interno del luogo di culto ogni fedele deve poter disporre di uno spazio di almeno 1,5 m per lato. Fanno eccezione i nuclei famigliari che non saranno separati.

- Va omesso il rito dello scambio della pace.

- I fedeli devono accedere alla Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m da chi li precede.

- I fedeli devono ricevere la Comunione sulla mano, non in bocca.

- Per i decessi non legati alla COVID-19 saranno permessi i funerali in chiesa con il rispetto delle regole generali.

- Per i decessi legati alla COVID-19 faranno stato le direttive del Medico cantonale in materia.

- I Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime e i matrimoni sono consentiti solo nel rigoroso rispetto delle regole d'igiene e di distanziamento emanate dall'autorità civile.

- In linea di principio, le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, osservando le consuete prescrizioni di igiene e di distanziamento e mettendo in atto tutte le misure necessarie a garantire il raccoglimento.

- La Confessione potrà avere luogo solo in spazi adeguati, ove sia possibile rispettare le prescrizioni di igiene e di distanziamento, nonché la dovuta riservatezza. L'uso della mascherina è obbligatorio sia per il prete, sia per il fedele.

©CdT.ch - Riproduzione riservata