La mascherina arriva nella scuola postobbligatoria in Ticino. Lo anticipa la RSI, spiegando che a partire da lunedì prossimo, il 19 ottobre, allievi e docenti avranno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione dentro e fuori gli stabili scolastici, anche quando il distanziamento sociale è rispettato. La misura vale anche per personale amministrativo e i visitatori esterni. La mascherina potrà essere tolta solo negli spazi di refezione, una volta seduti al tavolo e solo per il tempo necessario per mangiare.