Come spiegato nella conferenza stampa di inizio anno scolastico, il DECS aveva previsto la misura per le prime due settimane di scuola per tutti i docenti fino al 10 settembre, così come per gli allievi delle Medie e delle scuole postobbligatorie. Dal 13 settembre, invece, la mascherina avrebbe dovuto diventare facoltativa per gli studenti delle Medie. Ma anche per i docenti (di ogni ordine e grado) e gli allievi del postobbligatorio, a patto di sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesta la guarigione o l’avvenuta vaccinazione.