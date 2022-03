La minaccia nucleare spaventa i ticinesi

I venti di guerra non si placano e i ticinesi prendono d’assalto le farmacie in cerca di compresse di ioduro di potassio, usato per trattare l’ipertiroidismo, nelle emergenze da radiazioni e per proteggere la ghiandola tiroidea quando vengono utilizzati determinati tipi di radiofarmaci. «Irragionevole comprare le compresse. Il Ticino è pronto con una scorta del medicamento per mezzo milione di persone», spiega il farmacista cantonale Giova Maria Zanini.