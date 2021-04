Una scusa che non vale più

In questo senso, durante un incontro informativo con la stampa, il consigliere di Stato ha voluto rimarcare il fatto che oggi, grazie al potenziamento della mobilità che si è concretizzata in questi mesi, «tra gli agglomerati ticinesi ci si può spostare in maniera migliore con il trasporto pubblico rispetto al veicolo individuale». E quindi, secondo Zali, inizia oggi «una riflessione per migliaia di utenti che per svariati motivi usano l’automobile per recarsi a lavoro e che spero potranno d’ora in avanti scoprire questo nuovo servizio». Certo, ha ammesso Zali, considerato il contesto pandemico «il momento non è favorevole. Ma da oggi non si può più dire che il trasporto pubblico in Ticino non funziona». Proprio per questo motivo, «una volta che la pandemia sarà passata», il direttore del DT si aspetta «una risposta importante da parte della popolazione» con una crescita degli abbonamenti, dell’acquisto dei biglietti e perché no, «anche delle vetture immatricolate». E questo anche perché, ha infine rimarcato Zali, «il Ticino non è più nelle posizioni di coda rispetto al resto della Svizzera per quanto riguarda i trasporti pubblici e ha un’offerta di tutto rispetto che crea pure le basi per un futuro più sostenibile».