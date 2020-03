Qualche fiocco di neve arriva alle nostre latitutini. A Sud delle Alpi MeteoSvizzero infatti per la giornata di oggi, lunedì 2 marzo, annuncia cielo coperto con precipitazioni frequenti, localmente intense, con limite delle nevicate tra 400 e 800 metri. Durante le precipitazioni più intense neve bagnata fin sulle pianure. In serata rialzo del limite delle nevicate a 800 - 1200 metri. Nella notte su martedì cessazione delle precipitazioni ed entrata del vento da nord da moderato a forte fino a basse quote. A basse quote temperature massime sui 5 gradi, in alta Engadina 0 gradi. In montagna forte vento da sud, dalla tarda serata in rotazione a nord. A 2000 metri -3 gradi.