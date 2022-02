La nevicata che ha imbiancato parte del nostro cantone, interessando soprattutto il Sottoceneri, non sarebbe destinata a durare ancora per molto. Lo si legge sul profilo Twitter di MeteoSvizzera.

La neve ha continuato a cadere per tutta la notte, ricoprendo il paesaggio di una bella coltre candida. Ma, come era già stato previsto, la nevicata non dovrebbe durare ancora per molto: già durante la mattinata i fiocchi si andranno progressivamente a diradare, fino ad arrivare alla cessazione delle precipitazioni: sul profilo Twitter di MeteoSvizzera questa mattina si legge infatti di precipitazioni esigue e di breve durata.