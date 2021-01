«Torniamo a far vivere le zone di confine»

Svizzera-Italia

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino ha inviato una lettera a Roma per chiedere che chi ha certificazioni anti-COVID valide possa transitare senza problemi tra i due Paesi anche a fare la spesa – Obiettivo: far ripartire le economie locali per evitare il loro collasso finanziario