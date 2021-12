«Siamo il Paese dell’Europa occidentale con la situazione peggiore». Non nasconde la propria preoccupazione, Mattia Lepori, vice capo dell’area medica dell’EOC. Le cose non vanno bene e non si intravede un’inversione di tendenza. «Non c’è alcun dubbio che sarà un inverno molto difficile», dice Lepori. «Non mi aspetto che le misure messe in campo dal Consiglio federale possano dare i risultati sperati e temo non verranno introdotti provvedimenti ulteriori prima delle festività natalizie».

I dubbi sul 2GSecondo il medico, infatti, l’unica misura che avrebbe davvero potuto avere un peso - l’obbligo sistematico della mascherina nei luoghi chiusi - «è stata annacquata», dando la possibilità agli organizzatori di eventi di introdurre il 2G, che invece prevede appunto di poter togliere la mascherina...