La notte di settembre più calda da oltre 150 anni

In Svizzera e in Ticino sembra proprio che l’estate non se ne voglia andare. La riprova è stata la notte tra domenica e lunedì, risultata la più calda mai misurata a metà settembre a Sud delle Alpi dal 1864, quindi da oltre un secolo e mezzo. Insomma, siamo davanti a un mese decisamente atipico. Ce lo confermano anche i prossimi giorni, i quali saranno caratterizzati da temperature fra 2 e 5 gradi sopra la media pluriennale sia in pianura così come in montagna. La colonnina di mercurio dovrebbe comunque rimanere più vicina ai 25 che ai 30 gradi almeno fino al prossimo fine settimana.

«Le cause di questo caldo piuttosto tardivo sono da ricercare in un robusto anticiclone che si è instaurato sull’Europa centrale - e quindi anche sulla regione alpina – oltre alla nuvolosità a basse quote formatasi nella notte che ha impedito alle basse quote di raffreddarsi», ci spiega il meteorologo Luca Nisi di MeteoSvizzera. «La prima metà di settembre dovrebbe essere caratterizzata da temperature massime sui 22-23 gradi, quindi al momento lo scarto di queste temperature è di 4-5 gradi rispetto alla media. Anche le temperature notturne sono state decisamente alte, con uno scarto rispetto alla media simile». Domenica, l’isoterma di zero gradi stato misurato a 4.600 metri, sinonimo di come anche le giornate in quota siano state decisamente calde. «Nel fine settimana abbiamo toccato i 20 gradi a a San Bernardino e i 25 a Piotta. Si tratta di valori molto elevati», prosegue Nisi.