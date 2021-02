Le avete sentite? La prova di ieri è stata superata: in Svizzera, secondo Alertswiss, il 98% delle 7.200 sirene d’allarme presenti sul territorio nazionale ha funzionato alla perfezione . In Ticino la media è addirittura un po’ più alta: come ci conferma Giuseppe Prezzemoli della Sezione del militare e della protezione della popolazione, dei 413 impianti che servono ad allertare i cittadini in caso di pericolo, uno non è stato attivato (ed era in programma che non suonasse) e quattro hanno evidenziato dei deficit. Questo porta la percentuale di funzionamento oltre il 98,7%.

«Un piccolo disguido procedurale»

«In assoluto ha funzionato tutto benissimo. Tecnicamente, poi, qualcosina poteva andare meglio», spiega Prezzemoli, interpellato da CdT.ch in merito all’esercitazione di ieri. «Ma l’operatività e il buon funzionamento delle 413 sirene sono dati: solo pochi impianti hanno mostrato dei deficit», assicura. «Qualcosina», quindi, non è andato esattamente come avrebbe dovuto: di cosa si tratta? I più attenti l’avranno forse notato: dei quattro segnali acustici previsti (alle 13.30, 13.35, 13.45 e 13.50), ieri, se ne sono sentiti solamente tre. «Il quarto segnale d’allarme è stato precluso su tutto il territorio cantonale per via di una disfunzione procedurale interna». Il disguido comunque non intacca l’operatività del segnale d’allarme: «La tutela della popolazione e la possibilità di attivazione delle sirene in caso di allarme sono in ogni caso sempre garantite», afferma Prezzemoli, aggiungendo che «questa piccola disfunzione non preclude in alcun modo la sicurezza».

Una prova diversa dal solito a causa della pandemia

La prova di ieri tuttavia è stata un po’ differente da quelle degli scorsi anni. Come per molti altri aspetti ultimamente, la causa è la pandemia: «In canton Ticino, a causa dell’emergenza sanitaria, per non coinvolgere troppo personale ed evitare assembramenti non è stata prevista l’attivazione fisica delle sirene in loco», dichiara Prezzemoli. «Per farlo avremmo dovuto attivare 413 persone. Questa possibilità non è stata presa in considerazione quest’anno proprio per evitare spostamenti inutili di personale». L’attivazione è avvenuta quindi in modo coordinato dalla centrale della polizia cantonale a Bellinzona (CECAL) e dalla centrale della polizia della città di Lugano. «Questi due punti permettono di attivare in qualsiasi momento l’intera procedura d’allarme. Normalmente ricorriamo anche all’attivazione delle sirene sul posto, con l’attivazione fisica quindi, ma quest’anno questo tipo di procedura è stato escluso per rispettare le prescrizioni anti-COVID-19».

La sirena che non si attiva a causa della neve

Riguardo alla prova generale di ieri, come detto, delle 413 sirene sul territorio, 412 erano quelle attivabili e tra queste, qualcuna ha mostrato dei deficit. «Per quattro sirene - spiega Prezzemoli - si è evidenziata la necessità di interventi di manutenzione perché non hanno fornito la prestazione che avrebbero dovuto». Questi deficit saranno colmati entro poco tempo, garantisce ancora Prezzemoli.

C’è poi una sirena, a Cevio, che non è stata attivata. «Quest’impianto si trova in una zona abbastanza discosta e viene generalmente attivato durante la prova annuale. Quest’anno non è stato possibile a causa della neve. Non ha suonato quindi per via del meteo».

Tutto ok anche per i canali digitali

Da ormai tre anni i segnali d’allerta non sono solo quelli sonori, ma arrivano anche tramite i canali digitali di Alertswiss e anche in questo caso il sistema non pare aver dato problemi: un’informazione in merito alla prova è stata pubblicata sia sul sito web che sull’applicazione di Alertswiss. Il servizio digitale permette inoltre alle autorità di trasmettere le istruzioni di comportamento in modo rapido e diretto. L’app è disponibile gratis per i sistemi Android e iOS su Google Play Store e App Store di Apple.

