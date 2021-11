Record dopo record, il coronavirus è tornato di prepotenza in Europa. La Germania (vedi il servizio a pagina 19) ha fatto segnare ieri un nuovo picco di contagi (52.286 casi in un solo giorno) e la stessa situazione si è presentata in Repubblica Ceca, con 22.479 nuove infezioni. In Russia, purtroppo, il record riguarda le vittime: 1.247 sull’arco delle 24 ore. E la situazione è drammatica pure nell’Alta Austria: secondo quanto riferito da un’infermiera all’agenzia APA, in un ospedale della regione nella notte fra domenica e lunedì si sono registrati talmente tanti decessi da dover lasciare le salme «parcheggiate» in corridoio.

E la Svizzera? La Svizzera al momento non presenta, fortunatamente, numeri da record. Tuttavia, la curva ascendente dei contagi è lì da vedere: ieri i nuovi casi sono...