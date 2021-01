La Federazione svizzera delle psicologhe e psicologi (FSP), insieme all’Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP) e l’Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP) ha rivolto venerdì 8 gennaio una lettera aperta al Consiglio federale. Secondo i dati riportati dallo Swiss Corona Stress Study, le persone in Svizzera con sintomi depressivi gravi sono raddoppiate negli ultimi otto mesi, passando dal 9% della popolazione nel corso della prima ondata al 18% durante la seconda.

In Ticino la situazione è altrettanto grave? Come si sono mosse le autorità per aiutare quanti si trovano psicologicamente in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19?

Ne abbiamo discusso con Manuela Vanolli, collaboratrice scientifica presso l’Ufficio del medico cantonale...