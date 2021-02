La pandemia per molti di noi ha coinciso con lunghi periodi in cattività, specialmente durante il lockdown. Ci siamo improvvisamente trovati confinati per mesi tra le mura domestiche, con pochissimi contatti sociali. Esagerando, si potrebbe fare un paragone con gli animali chiusi in gabbia. Ma noi, a differenza delle povere bestie imprigionate, possiamo modificare l’ambiente in cui abitiamo, trovando nuovi equilibri e adeguandoci alle più disparate situazioni. Il coronavirus ha cambiato molte cose, ed ha cambiato molte case. Pensiamo alle nuove abitudini entrate di prepotenza nelle nostre vite: il telelavoro, la scuola a distanza, ma anche i passatempi al chiuso e magari la cucina «homemade», dopo che ristoranti e bar hanno abbassato le saracinesche. L’interesse delle persone per l’arredamento, gli articoli da giardinaggio, i pc per lavorare da casa, o le sedie da ufficio per stare più comodi, è aumentato notevolmente nel 2020. Un trend osservato, ad esempio, da siti di compravendita come tutti.ch, e confermato dai grandi marchi di arredamento, fai-da-te o giardinaggio. Ikea Svizzera, nonostante una chiusura di due mesi, ha registrato un aumento del fatturato dello 0,7% rispetto al 2019, soprattutto grazie alle vendite online, con una significativa crescita nelle categorie «home-office», «home-schooling» e «kitchen and eating». Mentre i negozi specializzati del Gruppo Migros (Micasa, SportXX, melectronics, Do it + Garden ed OBI) nell’anno del coronavirus hanno accresciuto le vendite del 5,6%. Come sono cambiate dunque le case durante la pandemia? Si trasformeranno ulteriormente? Le modifiche dei nostri spazi hanno avuto un impatto dal punto di vista psicologico? Ne abbiamo parlato con il professor Pietro Vitali, responsabile del corso di architettura d’interni alla SUPSI.

Professor Vitali, durante la pandemia le nostre abitudini, dai passatempo al lavoro, sono cambiate. Anche le nostre case hanno subito gli effetti della crisi sanitaria? In che modo?

«Certamente: le case sono cambiate. Ma questo è abbastanza normale, perché le nostre abitazioni cambiano da sempre. Questo avviene ogni volta che cambia la cultura, il modo di vivere, la composizione delle famiglie, o il rapporto tra vita privata e pubblica. Pensiamo ad esempio a come oggi, con i social network, esponiamo i nostri fatti privati sul web. Mai come in questi anni si mostra la propria intimità, anche quella tra le mura domestiche, al mondo. Durante la pandemia tanti hanno iniziato ad usare la casa come uno spazio di lavoro o di studio. Tanti hanno ripensato agli angoli in cui rilassarsi, allenarsi fisicamente o giocare, magari negoziando l’uso di questi spazi con gli altri componenti della famiglia o i coinquilini. Quindi la casa è diventata un po’ ufficio, un po’ scuola, un po’ palestra, un po’ spazio di gioco o relax. Tutte queste attività ci hanno spinti a riadattare gli spazi. Come? La pandemia ha accelerato una tendenza in atto già da tempo: le nuove tipologie di abitazione integrano in maniera più organica spazi flessibili ed ibridi. Spazi in cui, per fare un esempio, quello che fino ad una certa ora del giorno può essere un salotto, può poi diventare una postazione di lavoro, magari semplicemente rimuovendo o facendo scorrere una parete. Credo che il lockdown e il telelavoro abbiano accentuato questo cambiamento».

Dunque il comfort avrà la meglio sul bello, sul design un po’ fine a se stesso?

«La dicotomia comfort e bello è la conseguenza di una certa forma di arroganza che alcuni architetti e designer hanno sviluppato pensando che la disciplina fosse qualcosa di destinato soltanto a loro. Una concezione un po’ da ‘artistoni’. Ma i buoni designer e architetti hanno sempre fatto spazi di qualità estremamente confortevoli. La comodità deve essere una parte irrinunciabile dell’estetica. E tra ii vari fattori che fanno di un luogo uno spazio confortevole, la dimensione simbolica ed estetica riveste un ruolo importante. Nel comfort è presente la possibilità per chi abita uno spazio di riconoscersi all’interno di quell’ambiente. A ben vedere nella triade Vitruviana con la quale 2000 anni fa Vitruvio descriveva le qualità dell’architettura questo principio era già chiaro».

«Igienizzare e disinfettare» sono parole d’ordine dell’emergenza sanitaria: a livello architettonico o di arredamento, è possibile creare spazi che favoriscano la pulizia?

«Evidentemente esistono materiali più lavabili, che reagiscono meglio agli agenti chimici. Però bisogna innanzitutto capire se questa igienizzazione a tappeto non sia solo un ulteriore prova dell’incapacità dell’uomo a rapportarsi col proprio ambiente. Uno degli elementi dell’igiene, oltre a materiale, è infatti il rapporto con l’aria e la luce. Pensiamo al Novecento, alle grandi vetrate, alle terrazze sui tetti piatti del periodo igienista, ai bagni di sole, ai sanatori costruiti nelle Alpi. Oggi incredibilmente ci sono edifici che sono come ‘macchine chiuse’, totalmente isolati dal loro contesto: questo crea problemi igienici enormi. Oggi c’è la concezione dell’edificio come totalmente tagliato fuori dal contesto in cui si trova. Quindi anche le persone risultano estranee al contesto».

Quindi sarebbe necessario integrare più elementi green nelle costruzioni?

«Da sempre la buona architettura deve avere un ottimo rapporto con il contesto naturale, con gli elementi verdi. Pensiamo ai parchi delle città, o le ville con giardini, verande, jardin d'hiver. Questi sono da sempre elementi entrati nelle case e che l’uomo ha cercato di usare. La presenza di verde crea benessere, porta tranquillità e calma. Con la densificazione di oggi dove andiamo a trovare questi spazi verdi? Non sarebbe male avere più piazze alberate, ma perché no anche edifici con le facciate ricoperte dal verde. Questi ultimi in alcuni casi sono un po’ una moda, ma ovviamente c’è anche l’aspetto climatico. L’applicazione di strati di humus, ad esempio, dà più di inerzia all’edificio e permette l’integrazione del passaggio dell’acqua. Una parte di questo lavoro lo fanno anche il muschio, le foglie, la terra, non solo i tubi in PVC. Questo non riguarda solo gli edifici, ma anche le città. Penso a Zurigo: l’integrazione di aree e spazi verdi contribuisce in modo sostanziale a regolare il clima all’interno della città. Questo favorisce la qualità del rapporto tra ambiente abitato interno e ambiente urbano. Oggi si tende ad isolare completamente gli edifici e pretendiamo di avere condizioni microclimatiche interne impeccabili, per cui mettiamo sistemi di riscaldamento o raffreddamento. L’aria condizionata scalda ulteriormente lo spazio urbano. Ogni volta che si demolisce una villa per costruire una palazzina si toglie il verde e questo contribuisce a diminuire l’inerzia termica del quartiere, con un conseguente aumento della temperatura, o abbassamento durante l’inverno. Il verde, oltre ad abbellire, permette di regolare la temperatura allo spazio abitato».

Secondo gli addetti ai lavori, con la pandemia sono aumentati i problemi psicologici, l’ansia e lo stress. La nostra casa, l’arredamento, ma anche i cambiamenti all’interno di uno spazio, possono influire sul nostro benessere?

«Dipende molto dalle persone. Molti hanno bisogno di cambiare sempre, perché questo li rende vivi. Mentre altri necessitano di stabilità e controllo, quindi preferiscono non modificare niente. Alcuni pretendono di poter controllare tutto lo spazio abitato di una persona. Ma ‘abitare’ vuol dire trovare uno spazio in questo mondo che sia confortevole, che ci faccia sentire protetti dalle belve, dai ladri, dal clima avverso. Lo spazio in cui io sto su questa terra è, sì, uno spazio che occupo, ma è anche uno spazio che costruisco. È terribile quando un progettista definisce uno spazio statico, senza possibilità di rispondere ai bisogni delle persone. Pensiamo ad una giovane coppia. Quando fa un figlio, ha bisogno di una nuova camera da letto. Poi magari ne fa un altro. I bambini diventano ragazzi e a una certa età non vogliono più dormire nella stessa stanza. Poi crescono ancora e vanno a vivere altrove. La qualità di una casa dipende anche dalla possibilità di abitarla in senso ampio, modificarla, poter costruire lo spazio in cui si vive. C’è sicuramente anche un effetto psicologico in tutto questo, che può dare benessere: quali sono gli spazi che non possono essere modificati, dove ci sono i mobili inchiodati al pavimento? Le prigioni. E i fast-food. Nella possibilità di spostare i mobili, nella possibilità di cambiare, c’è sicuramente tantissima qualità. Nei progetti si parla spesso di “flessibilità”, riferita soprattutto a pannelli mobili che dividono o uniscono gli ambienti, porte a soffietto ed altri marchingegni. Raramente però si pensa alla flessibilità come al potenziale di una casa di essere usata diversamente cambiando nei giorni, nei mesi e negli anni la destinazione dei suoi spazi, rendendola sempre bella e confortevole nelle varie fasi della sua vita».

