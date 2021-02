La situazione che stiamo vivendo comporta per tutti un carico non indifferente di rinunce, sacrifici e dolore. Forse, però, a farne le spese di tutta questa condizione piena zeppa di anomalie e paradossi - oltre alla fascia più anziana della popolazione - sono i giovani. Niente baci. Niente abbracci. Che nessuno si tocchi! Tutti a distanza. Un «bel» problema verrebbe da dire, dal momento che il contatto con i propri coetanei è per antonomasia il perno su cui ruota il periodo di sviluppo e di crescita per costruire la propria identità personale.

Tralasciando le possibili lacune sul piano didattico, le misure adottate - seppur necessarie per contenere la diffusione del virus - stanno privando i giovani di alcune dinamiche, come la possibilità di esplorare, cercare il nuovo e l’autonomia, indispensabili...