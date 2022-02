Il tempo scorre. È uguale per tutti, quando ci si muove all’interno delle convenzioni. È diverso per ognuno di noi, quando le nostre personali clessidre si riempiono di sabbia. Granelli che cadono a diverse velocità, e a volte rimangono sospesi a mezz’aria, come in quei famosi «5 minuti che sembravano un’eternità». È successo a tutti. «Time is never time at all», cantavano gli Smashing Pumpkins nel capolavoro di malinconia chiamato Tonight, Tonight. Una frase che non ha un’esatta traduzione, ma potrebbe suonare più o meno così: «Il tempo non è mai veramente tempo». Parole poetiche per esprimere un concetto su cui l’umanità si interroga da sempre. Diciamolo con la musica spenta: il tempo è relativo. E ovviamente la pandemia ha avuto il suo impatto anche su questo. Due anni che per qualcuno sono...