«La pandemia non ci ferma: sarà Carnevale Comunque +1»

Nel calendario di un ticinese si potrebbe tranquillamente sostituire «Febbraio» con «Carnevale». Un momento dell’anno che, più che una tradizione, possiamo definire quasi una peculiarità antropologica degli abitanti di questo Cantone. Proprio per questo l’annullamento dei Carnevali, a causa della seconda ondata pandemica, rappresenta di certo una delle assenze più sentite di ticinesi. Ma questo non vuol dire che bisogna tenere i musi, guardando malinconici le foto degli scorsi anni e il vestito ben disposto nell’armadio...

TeleTicino e Radio 3i hanno infatti deciso di regalare, almeno per una notte, un Carnevale speciale da vivere in tutta sicurezza – via Zoom – mantenendo, ovviamente, l’allegria e la voglia di stare insieme. Che, in fondo, sono punti in comune sia delle emittenti di Melide che delle feste carnascialesche. A raccontarci questo Carnevale Comunque +1 è la co-produttrice dell’evento Manuela Duvia, una delle protagoniste dell’evento speciale di TeleTicino e Radio 3i, che abbiamo contattato proprio durante le ultime prove generali.

Manuela, state definendo gli ultimi dettagli prima di Carnevale Comunque...

«C’è elettricità e c’è entusiasmo nell’aria, non vediamo l’ora di cominciare! Il Ticino è profondamente legato al Carnevale, c’era quindi tanta voglia di fare di tutto per non perdercelo neanche quest’anno, sebbene con una formula diversa da quella convenzionale. Insomma, anche se diverso dal solito sarà Carnevale... comunque!».

Cosa rappresenta l’assenza del Carnevale per il Cantone?

«In questo periodo sono venute a mancare alcune delle nostre certezze, dei nostri punti chiave. Magari cose all’apparenza più superficiali, ma che in realtà rappresentano quelle valvole di sfogo che ci aiutano a vivere meglio la nostra quotidianità. E il Carnevale è di certo uno di questi momenti di cui oggi si sente più l’assenza proprio per questa capacità di portarci via, almeno per qualche ora, dai nostri pensieri e dai nostri problemi. Proprio per questo domani i protagonisti saranno gli spettatori e la loro voglia di fare festa».

Puoi darci qualche anticipazione?

«Ma poi che sorpresa sarebbe! Posso dirvi che la base sarà quella di Capodanno Comunque 2020: quindi tanta musica, la nostra squadra al completo e l’interazione tra i presentatori e il pubblico. Ma ci sarà anche qualcosa di diverso rispetto alla nostra festa dell’ultimo dell’anno: aspettatevi quindi qualche ospite e momenti di pura energia!».

Qualche consiglio per il pubblico?

«Beh, di prepararsi a vivere appieno l’atmosfera carnascialesca. Non devono essere le quattro mura a farci passare la voglia di travestirci. Tirate fuori i vostri costumi, anche perché ci sarà una giuria apposita... il resto lo scoprirete».

Quanto lavoro c’è dietro un evento del genere?

«Si tratta di un lavoro di squadra importante che richiede il massimo impegno da parte di tutti noi, anche perché mentre si prepara Carnevale Comunque c’è tutta una quotidianità da portare avanti al meglio. Il vantaggio in queste situazioni è quello di essere un team unito che, sotto la direzione molto chiara di Matteo Pelli, permette ad ognuno di noi di sapersi muovere in sinergia ma anche in autonomia secondo le proprie capacità. Poi ovviamente vedere il feedback da parte del pubblico, che durante questi eventi genera un passaparola impressionante, ci dà quell’energia che rende questo lavoro estremamente gratificante».

Hai parlato del riscontro positivo del pubblico. Proprio come era successo per Capodanno Comunque.

«Esatto. Sono eventi faticosi, ma che restituiscono tantissimo in termini di entusiasmo. Probabilmente rispondiamo al bisogno di far festa che c’è in tutti noi, specialmente in questo periodo di restrizioni. Ed è proprio per questa risposta positiva degli spettatori che usiamo tutti nostri mezzi, sia quelli della televisione sia quelli della radio, per offrire qualcosa che potrà essere ricordato con un sorriso anche quando tutto questo sarà finito, tornando alla normalità delle cose».

L’appuntamento è quindi per domani, con Carnevale Comunque +1.

«Dalle 20.30 ci sarà una prima parte che sarà una specie di anteprima, poi dalle 20.55 si comincia con la festa. E il venerdì la festa proseguirà con musica e le coppie dei dj “scoppiate” per l’occasione! Mi raccomando truccati e vestiti che qui c’è voglia di divertirsi, sempre e comunque».

Ma come si partecipa? Ve lo spiega Michael Casanova

