La pandemia non ferma i progetti sul trasporto pubblico

Nonostante l’incertezza legata alla pandemia di coronavirus, è necessario procedere sulla via del potenziamento del trasporto pubblico in Ticino. In particolare alla luce della vera e propria rivoluzione che il settore subirà dopo l’apertura della nuova galleria di base del Ceneri. Con questa motivazione, la Commissione gestione e finanze ha dato via libera al messaggio – approvato dal Consiglio di Stato lo scorso 16 ottobre 2019 – concernente l’approvazione dell’offerta di trasporto pubblico 2021 e lo stanziamento di un credito quadriennale di 461,4 milioni di franchi per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il periodo 2020-2023.

Un cambiamento epocale

Dai lavori commissionali è scaturito un unico rapporto firmato da quattro relatori: Daniele Caverzasio (Lega), Nicola Pini (PLR), Maurizio Agustoni (PPD) e Anna Biscossa (PS). Quattro partiti di Governo uniti, dunque, nel ribadire l’importanza di questo cambiamento epocale e la necessità di un profondo potenziamento del trasporto su gomma e su rotaia. La Commissione, pur sostenendo con convinzione il potenziamento del trasporto pubblico, ha dovuto considerare anche le variabili collegate all’attuale situazione sanitaria. Per quanto lunga e difficile possa essere – si legge nel rapporto – «si confida che questa, prima o poi, sarà risolta e perciò, si potrà e dovrà tornare a muoversi sul territorio in maniera efficace e sostenibile». A questo proposito i commissari ritengono che «anche la mobilità potrà essere un fattore di competitività importante per il rilancio di tutto il Ticino». Se poi il periodo dovesse generare grandi cambiamenti nelle abitudini e nelle condizioni di lavoro – come la generalizzazione del telelavoro o la riduzione degli spostamenti – «vi sarà il tempo per assorbirli e aggiustare il tiro». Questo «tenendo comunque conto che le abitudini sono dure a cambiare, che non si prevede un cambiamento sostanziale nelle pratiche e nelle politiche legate alla mobilità e che la capacità stradale non è aumentata». In merito a eventuali timori legati alla salute e alla condivisione del mezzo di trasporto, la Commissione rileva che il potenziamento «metterà a disposizione capacità supplementari».

Insomma, l’interrogativo principale era se andare avanti o meno con un messaggio così importante in un clima caratterizzato da una forte incertezza sanitaria. La risposta dei commissari, lo abbiamo detto, è stata un sì convinto. Tenendo presenti le variabili citate in precedenza, tra le quali spicca ovviamente la messa in esercizio della galleria del Ceneri, è stata data facoltà al Consiglio di Stato «di procedere con un’implementazione posticipata o a tappe del nuovo concetto di trasporto pubblico, che resta comunque un obiettivo da realizzarsi il prima possibile».

Le raccomandazioni

Da parte della Commissione gestione e finanze non è arrivato solo il via libera tout court al maxicredito. Nel loro rapporto, i deputati hanno evidenziato anche alcune problematiche regionali e formulato le relative raccomandazioni. Per quanto riguarda il Sottoceneri, ad esempio, i commissari fanno notare che la nuova impostazione «non prevede collegamenti diretti da e per il Mendrisiotto verso il resto della Svizzera per tutta la giornata (ma solo la mattina e la sera)». Una circostanza, questa, alla quale «bisognerà rimediare in futuro». Preoccupazioni sono state espresse anche per quanto riguarda «i ridotti margini di potenziamento dell’offerta tra il confine di Stato e il Luganese a causa dell’attuale e futuro sovraccarico delle tracce ferroviarie anche per il passaggio di convogli merci». A questo proposito la Commissione «ritiene indispensabile negoziare con la Confederazione al fine di ottenere la possibilità di liberare le tracce a sud di Lugano dal traffico merci nelle ore di punta».

Passando al Sopraceneri, la richiesta principale al Governo è quella di valutare l’utilizzo dei treni a due piani ma anche una diversa ridistribuzione delle tracce nella galleria di base per fare in modo di arrivare a una cadenza ogni 15 minuti (almeno per le ore di punta) anche per il percorso Locarno-Lugano. Fra gli auspici generali della Commissione della gestione e delle finanze troviamo anche la realizzazione dei Park&Ride nei pressi delle stazioni ferroviarie e la spinta alla decarbonizzazione della mobilità e a una conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Treni a autobus circoleranno più frequentemente

La nuova galleria di base permetterà di offrire un generale potenziamento dei servizi e di ridurre i tempi di percorrenza. Oltre a ciò, sarà ampliata la rete bus regionale. Le linee principali avranno corse ogni trenta minuti su tutto l’arco della giornata tra le 6 e le 20 dal lunedì alla domenica. Alla sera il servizio sarà assicurato fino alla mezzanotte. Sulle linee secondarie l’orario sarà potenziato in modo differenziato, in funzione della domanda potenziale e delle esigenze specifiche. Da ogni località sarà possibile raggiungere il polo di riferimento entro le 6 e gli altri agglomerati del Cantone entro le 7. Alla sera sarà possibile rientrare al proprio domicilio partendo dal polo di riferimento alle 20. Le reti bus urbane del Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto saranno anch’esse estese e l’offerta intensificata.

Le cifre

L’onere lordo a carico di Cantone (per le linee regionali e urbane) e Comuni (per le linee regionali) è pari a 461,4 milioni di franchi. L’onere netto a carico del solo Cantone per il quadriennio è pari a 355,6 milioni di franchi. Dal 2021, il contributo annuale da parte del Cantone aumenterà di 30 milioni di franchi, passando da 65 a circa 95 milioni. L’importo della tassa di collegamento non è al momento considerato.

