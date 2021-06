Sono stati 514 gli articoli scientifici pubblicati dai ricercatori delle diverse strutture dell’EOC nel 2020, in incremento rispetto all’anno precedente, sia in termini quantitativi che qualitativi. Il 50% degli articoli originali e di revisione è stato infatti pubblicato su riviste scientifiche posizionate nel primo quartile della disciplina medica di riferimento, ovvero quelle più prestigiose. Da sottolineare come nella maggior parte dei casi le pubblicazioni scientifiche dei ricercatori dell’EOC siano frutto di collaborazioni nazionali o internazionali, incluse quelle con l’USI, frutto della crescente integrazione della ricerca tra le due Istituzioni sancita dall’accordo di collaborazione firmato all’inizio del 2020.