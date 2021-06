La pandemia non ha fermato l’impegno in Africa dell’Associazione Acquedotto Belly-Thiowy Senegal (AABTS), finalmente riunita, mercoledì scorso a Giubiasco, per l’assemblea di rendiconto 2020-2021. Un biennio che il presidente Silvano Mossi ha illustrato, ricordando ai numerosi convenuti l’andamento dei progetti in corso, a sostegno dei settori scolastico, agricolo, edile e sanitario di numerosi villaggi che gravitano attorno al capoluogo Matam (regione al confine con la Mauritania): scuole, docenti, materiale, strumenti e conoscenze affinché le popolazioni indigene si sentano coinvolte nel loro stesso percorso (ancora alquanto irto) verso l’indipendenza e la sopravvivenza.