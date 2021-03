Sembra passata una vita. Era il 7 gennaio del 2020 e il servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana lanciava un appello alla popolazione: «Purtroppo l’inizio dell’anno coincide con una preoccupante diminuzione delle nostre riserve di sangue. Ci appelliamo alla sensibilità della popolazione per invitarla a donare». La risposta dei donatori è stata rapidissima e nel giro di pochi giorni l’allarme per la carenza di sangue è rientrato. E come detto, per mille motivi da quell’appello sembra passata una vita: a inizio gennaio ancora non si parlava di coronavirus, tantomeno di una pandemia su scala globale. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia ma, malgrado la pandemia e qualche aggiustamento necessario per incrementare le misure di sicurezza, in Ticino sul fronte delle...