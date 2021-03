Circa 60 milioni. È questa, a grandi linee, la perdita complessiva che le strutture sanitarie ticinesi (sia nel settore pubblico che in quello privato) hanno registrato a causa dei costi maggiori e delle minori entrate dovuti alla pandemia. Per ovvi motivi, la parte preponderante di queste perdite riguarderà l’Ente ospedaliero cantonale (EOC), ma pure diverse cliniche private, inevitabilmente, registreranno una flessione del fatturato di alcuni milioni. Una situazione che, come riportato domenica da «il Caffé», ha portato alcune di esse a far pressione sulle autorità affinché gli venga riconosciuto quanto «speso» (o non ricevuto) a causa del coronavirus.

