Partendo dai crediti accordati dal Consiglio di Stato per l’organizzazione dello stato di necessità attuata nell’ambito dello SMCC (compresi quelli per i test di laboratorio e le consultazioni mediche, per l’implementazione della hotline e per i checkpoint) la cifra stanziata ammonta a 5,456 milioni di franchi, cui si aggiungono 1,25 milioni, riferiti esclusivamente allo SMCC (sussistenza, logistica, materiale di protezione, alloggi, comunicazione ecc.). In questo senso, i costi dell’impiego in supporto dei militi della Protezione civile (290 mila franchi) sono stati interamente coperti dalla Confederazione. Durante la fase di emergenza sanitaria, l’Amministrazione cantonale ha dovuto predisporre le necessarie misure di protezione per permettere la prosecuzione delle attività statali in sicurezza: in particolare, l’acquisto di materiale protettivo per gli uffici, per le sedi scolastiche e per gli sportelli. Alcune delle misure intraprese, come l’aumento dei turni di pulizia degli stabili, sono tutt’ora in vigore e lo rimarranno finché saranno necessarie per ragioni sanitarie. Il tutto ha reso necessario un esborso di 5,558 milioni di franchi, tra cui 1,65 milioni per l’aumento della frequenza di pulizia degli spazi e 1,1 milioni per l’acquisto di materiale di protezione. Tra le uscite bisogna inoltre conteggiare 4,07 milioni di aiuti straordinari agli asili nido. Oltre a questi costi bisogna considerare le rinunce d’incasso (ad esempio della tassa di collegamento) e le altre misure di sostegno puntuali (come il pacchetto «Più Duale PLUS» a sostegno della formazione professionale e la campagna dedicata al settore turistico «Vivi il tuo Ticino»), per un totale di poco più di 108,79 milioni di franchi.