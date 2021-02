Sono iniziati oggi i lavori di sistemazione della piazza di Cabbio, in valle di Muggio. In particolare sarà ricostruito il muro di sostegno e sarà rifatta la pavimentazione con dadi in pietra di Saltrio. Sarà anche posata una nuova fontanella. I posteggi saranno mantenuti, anche se momentaneamente sono stati «spostati» un poco più a valle, in località Sotto gli orti.