La pioggia non molla, la guardia resta alta

Questa volta, stando all’allerta diramata nella mattinata, le forti piogge dovrebbero interessare soprattutto le valli del Sottoceneri e nel Bellinzonese. La polizia cantonale ha raccomandato alla popolazione di evitare gli spostamenti non necessari, invitandola a non sostare su ponti o in prossimità di corsi d’acqua, chiedendo di prestare attenzione ai sottopassi e alla caduta degli alberi.