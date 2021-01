«I sei appelli che abbiamo lanciato negli scorsi mesi non sono stati ascoltati, ora abbiamo optato per qualcosa di più ‘gandhiano’ per far passare il messaggio: il personale ospedaliero è allo stremo, bisogna attuare misure più severe». È questo il pensiero, rivelatoci dal dottor Franco Denti (presidente dell’Ordine dei medici), alla base del minuto di protesta dei camici bianchi che si terrà oggi alle 14.00 negli ospedali del cantone.

«Un conto è agire in urgenza per qualche settimana, un altro è andare avanti per mesi: ieri eravamo al centesimo giorno della seconda ondata. Da 65 giorni si dice che siamo su quello che Gobbi ha definito ‘l’altopiano’. Ma anche sugli altopiani manca l’ossigeno se non si è abituati», ha continuato Denti. «La situazione è logorante per il mondo sanitario: vediamo...