L'Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT) ha indetto per domani, 12 gennaio 2021, un'azione intitolata «La protesta dei camici bianchi». Lo comunica lo stesso OMCT in una nota firmata dal presidente Franco Denti. A partire dalle ore 14.00, infatti, gli Studi medici del cantone sono stati invitati a esporre ai balconi e alle finestre un camice bianco. Contestualmente, sempre alle ore 14.00, i medici ospedalieri osserveranno un minuto di astensione dal lavoro. L'azione nasce a seguito dei numerosi appelli rivolti al Consiglio di Stato e al Consiglio federale, rimasti inascoltati. La protesta vuole essere un ultimo messaggio di sensibilizzazione in attesa delle decisioni governative di mercoledì, nella speranza che si adottino finalmente i provvedimenti che si impongono per contrastare la pandemia. Il camice bianco - prosegue la nota - è simbolo di speranza, di cura dei cittadini-pazienti e di solidarietà verso tutto il personale sanitario, oggi stremato. L'azione vuole anche essere «un segno di vicinanza e solidarietà verso le famiglie ticinesi che hanno perso un loro caro a causa della COVID-19. L’iniziativa, che incontra il largo consenso da parte dei medici sul territorio, è sostenuta dai medici ospedalieri dell’EOC, della Clinica Moncucco e dall’ASMACT, Associazione dei Medici Assistenti e Capi Clinica del Canton Ticino», conclude il comunicato.