La firma sul rapporto per potenziare la Magistratura ticinese potrebbe essere questione di poche settimane. Il tema, dopo essere rimasto a lungo in giacenza nella commissione Giustizia e diritti, ha subito un’accelerazione negli ultimi tempi e potrebbe portare - come riferito da laRegione - in tempi brevissimi all’attribuzione di due procuratori pubblici in più.

Nel messaggio del Governo, datato settembre 2019, si chiedeva l’aggiunta di un solo procuratore. Dopo un’audizione con il procuratore generale, era stata ventilata l’ipotesi di reinserire la figura del sostituto procuratore, che Consiglio di Stato e Gran Consiglio avevano abolito nel 2011. «Una figura che potrebbe anche stimolare maggiormente una carriera interna», spiega Sabrina Gendotti (PPD), relatrice del rapporto per il potenziamento...