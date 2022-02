Assicurare un finanziamento pubblico stabile all’Orchestra della Svizzera italiana. Un tema che da quasi due anni ha portato a un vero e proprio braccio di ferro politico e sul quale si esprimerà tra qualche giorno il Gran Consiglio. Ma la politica non è unanime sul tema e in Commissione formazione e cultura si sono delineati ben tre rapporti: uno di maggioranza – che propone al Consiglio di Stato di mantenere l’attuale contributo cantonale formalizzando però un’apposita convenzione che lo renda più stabile – e due di minoranza: uno che chiede un impegno finanziario anche da parte dei e Comuni e uno contrario a un aumento del finanziamento così come a imporre un contributo da parte degli Enti locali.

L’iniziativa

