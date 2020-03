Da domani, 24 marzo, gli sportelli presso i posti di polizia della Polizia cantonale saranno chiusi al pubblico. Le autorità comunicano che l'attuale situazione legata al Covid-19 richiede particolare attenzione nell'allocazione delle risorse della Polizia cantonale, sia umane sia in termini di mezzi. Questo da un lato per fronteggiare ed evitare l'espansione del virus e, dall'altro, per garantire le molteplici missioni a livello di sicurezza, come la vigilanza sulle disposizioni decise dall'autorità.

Per le urgenze, la Polizia cantonale invita i cittadini a rivolgersi direttamente alla Centrale Comune di Allarme (CECAL) tramite i numeri 117 o 112. Per richieste non urgenti, invece, si invita la popolazione ad utilizzare il numero +41 848 25 55 55. In relazione alle denunce vi è la possibilità di inoltrarle online al seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/di/pol/sportello/denunce-online/ . Le multe disciplinari possono invece essere pagate online al seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/di/pol/sportello/pagamento-multe/ . Nei casi in cui è necessaria la presenza fisica di un'agente per pratiche inderogabili, vi è la possibilità di fissare un appuntamento mediante il numero +41 848 25 55 55.