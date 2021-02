La Polizia cantonale ha chiuso il golf patriziale di Ascona per motivi legati alla sicurezza pandemica. Stessa sorte e stessa motivazione per il golf di Losone. La struttura sportiva asconese aveva appena riaperto i battenti dopo la pausa invernale ma con un blitz gli agenti della Cantonale hanno imposto la serrata, sventolando la direttiva anti-COVID davanti agli occhi del presidente del golf patriziale Luca Allidi. «L’ordinanza federale in vigore dal 22 dicembre scorso non prevede la chiusura dei campi da golf, strutture sportive open esattamente come le stazioni invernali. Tant’è che fino al 25 gennaio scorso siamo rimasti aperti e la polizia ci aveva controllato diverse volte - ci spiega Allidi -. Dopo la pausa invernale di circa due settimane lunedì scorso abbiamo riaperto, ma appunto gli agenti ci hanno imposto la serrata. Eppure l’ordinanza federale non è cambiata», ci dice sconcertato il presidente del golf patriziale.