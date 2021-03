Scindere i compiti minori di prossimità da quelli di polizia veri e propri affidando i primi a degli assistenti e lasciando di competenza degli agenti tutti gli altri. È questo l’elemento cardine attorno al quale ruota il progetto pilota denominato Polizia Tre Valli. Per poterlo attuare occorre modificare la convenzione tra Cantone e il Comune polo di Biasca concernente il Posto di polizia misto della Regione VIII. Ciò che ha fatto il Municipio del Borgo con un messaggio approvato di recente e sul quale si deve ora esprimere il Consiglio comunale. In concreto, il progetto prevede l’assunzione di assistenti in sostituzione di sei agenti di polizia e il finanziamento di dieci agenti per i quali la funzione a pieno titolo risulta indispensabile. «In questo modo la Regione VIII sarà in grado di soddisfare entro i termini previsti le esigenze definite dalla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali ad un costo ridotto e con l’indubbio vantaggio che parte di tale spesa sarà dedicata a personale a disposizione dei Comuni della regione, che opereranno quindi in ambiti di accresciuto e immediato interesse comunale». Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei sei nuovi assistenti di polizia, tre opereranno a Biasca, nel resto delle Riviera e in Bassa Leventina, due ad Airolo e Faido ed uno in Valle di Blenio. Qualora la fase pilota (2022-2023) producesse risultati positivi sia per i Comuni che per il Cantone, specifica il messaggio municipale, il progetto prevede che gli agenti di Polizia comunale passino alle dipendenze del Cantone e inglobati a tutti gli effetti nei ranghi della Polizia cantonale. Per arrivare a questo punto sarà però necessaria la modifica della base legale. Se invece il progetto non dovesse portare i benefici sperati e non fosse possibile modificare la base legale, gli assistenti assunti a Biasca verrebbero riassunti dal Cantone e integrati nei ranghi del Centro di controllo del traffico pesante a Giornico, mentre ritornerebbe d’attualità l’assunzione di 16 agenti comunali da parte del Comune di Biasca e finanziati dalla Regione in base alle normative attuali.