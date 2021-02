La popolazione spinge alle porte della Città

Nel Bellinzonese non aggregato la popolazione cresce nettamente più che nella nuova Città. È quanto emerge dal confronto sulla popolazione residente permanente dei due comprensori tra gli anni 2010 e 2019, con la fusione in mezzo (nel 2017). Ebbene, sull’arco di un decennio la popolazione della nuova Bellinzona è cresciuta del 7,5% (3.008 persone), contro il 18,7% complessivo (per un totale di 1.899 residenti in più) di Cadenazzo, Sant’Antonino, Lumino e Arbedo-Castione, i quattro Comuni che nel 2015 in votazione popolare avevano rigettato l’unione intorno alla Turrita e che rimangono autonomi. Prendendo in esame gli ultimi dati disponibili in questo particolare conteggio (quello appunto della popolazione residente permanente che costituisce la “misura” più accurata e diverge dalle cifre abitualmente fornite dalle cancellerie a inizio anno) la differenza della progressione demografica all’interno dello stesso distretto è dunque notevole, con i non aggregati che crescono in maniera decisa. Nel dettaglio “numerico”, il comprensorio di quella che sarebbe poi diventata la nuova Bellinzona è passato da una popolazione residente permanente di 40.271 nel 2010 ai 43.279 di nove anni più tardi, diventando nel frattempo, appunto, un Comune unico nel 2017. Con una progressione, come detto, del 7,5%. I non aggregati, se sommati, sono da parte loro passati da 10.181 a 12.080 (+18,7%).

Chi più chi meno

A loro volta, in questa graduatoria i quattro Comuni rimasti fuori dall’unione con la Città evolvono in maniera differente. L’aumento percentualmente più ampio dei residenti permanenti tra il 2010 ed il 2019 è quello registrato da Cadenazzo. Passando dai 2.332 residenti del 2010 ai 2.942 del 2019, ha avuto un incremento del 26,2% (+610 abitanti). Sono in cresciuti in maniera importante anche Lumino (+19,6%, corrispondenti a 258 abitanti in più dopo 9 anni) e Arbedo-Castione (+18,7%, per 795 persone in più). Cresce anche se in misura minore pure Sant’Antonino, a +10,4% (+236 residenti in maniera permanente).

I motivi del «record»

Come si pone l’autorità comunale di Cadenazzo di fronte a questa evoluzione? La progressione è andata oltre le previsioni? Da noi sollecitato in merito il segretario comunale Moreno Mocettini ritiene che la situazione sia sotto controllo. «Il boom è conseguenza di tutto quanto è stato edificato sul territorio comunale in questo ultimo decennio», premette. Ora comunque il fenomeno sembrerebbe essersi un po’ arrestato. «Si nota in effetti un rallentamento delle costruzioni rispetto a 5-6 anni fa». Un po’ come, secondo alcuni osservatori, potrebbe accadere a medio termine in altre aree del Bellinzonese in cui negli ultimi anni si è assistito ad un fermento edilizio importante. Un rallentamento che deriva dal fatto che ci sono meno risorse a disposizione o più semplicemente comincia a mancare proprio lo spazio fisico? «Gli spazi cominciano effettivamente a scarseggiare ma più in generale c’è un rallentamento delle nuove costruzioni». Cadenazzo non si è comunque fatto trovare impreparato. Il segretario cita ad esempio l’ampliamento delle scuole comunali così come il nuovo ecocentro. «Riusciamo dunque a fronteggiare la crescita della popolazione», conclude.

Il contesto cantonale

Alla demografia del Bellinzonese abbiamo dedicato vari articoli di recente, mettendo in risalto anche il confronto con un altro dato, quello del fermento edilizio vissuto dalla regione, e con quello del tasso di sfitto, che al 1. giugno 2020 vedeva il distretto a quota 3,24% contro il 2,71 cantonale. Abbiamo inoltre visto come la crescita demografica si è un po’ arrestata a partire dalla seconda metà del decennio scorso. Un fenomeno, questo, che risulta anche nella media cantonale ticinese. Il saldo decennale è comunque positivo, sia in Ticino che nel Bellinzonese.

