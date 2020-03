La Posta a seguito dell’emergenza coronavirus ha deciso di chiudere temporaneamente diverse filiali in tutta la Svizzera e di ridurre l’orario d’apertura in altre sedi. Anche il Ticino è toccato da questa misura: sono trentuno in totale le filiali chiuse nel nostro cantone e sei quelle con orario ridotto. Nel comunicato il gigante giallo spiega che «nelle ultime due settimane la domanda di servizi postali è notevolmente diminuita nelle filiali gestite autonomamente. A seconda dei casi, si registra un calo del numero di clienti nelle filiali tra il 20% e il 40%». Inoltre, aggiunge la Posta, «anche tra i collaboratori si registra un numero crescente di assenze dovute a malattia o di persone che, appartenendo a un gruppo a rischio, non possono recarsi al lavoro». Per questo motivo, «nonostante il grande sforzo da parte di tutti i collaboratori, la Posta si vede costretta ad adeguare gli orari di apertura delle proprie filiali». La Posta, si legge infine nel comunicato, «ha inoltre deciso di alleggerire il lavoro dei propri collaboratori e di tenere chiuse le proprie filiali il sabato di Pasqua in tutta la Svizzera».