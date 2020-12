Anche per il settore della metalcostruzione l’anno che si sta per concludere è stato immancabilmente segnato dalla pandemia di coronavirus e dall’incertezza economica, sua causa diretta. Ed è proprio di questo 2020 e delle sfide che attendono il settore che si è discusso ieri mattina alla sede di AM Suisse Ticino a Gordola durante l’annuale presentazione, svoltasi via Teams, della tredicesima edizione della rivista MetallGlass (edita dalla Sacchi edizioni). Presentazione che è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione in attesa di un 2021 che si spera possa regalare qualche certezza in più. Riguardo al 2020, il presidente di AM Suisse Ticino, l’ingegner Piergiorgio Rossi, ha sottolineato che allo stato attuale «è difficile fare delle previsioni». Il lockdown «ha creato incertezza e siamo confrontati con la questione della copertura dei costi». Una questione, ha sottolineato, «sulla quale ci aspettiamo chiarezza. Abbiamo già scritto al Consiglio di Stato chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’operatività ridotta. Siamo disposti ad assumerci una certa parte dei costi». Ma, come detto, il settore si aspetta dei chiarimenti.

La questione dei costi non è però l’unico punto aperto del 2020. «Nonostante due mesi di lockdown le notifiche di personale distaccato, proveniente soprattutto dal nord Italia, sono rimaste simili a quelle del 2019». Insomma, per il settore della metalcostruzione la forte pressione dall’estero continua ad essere fonte di apprensione per il futuro. Ma non solo: ad alimentare la sensazione di incertezza che ci ha accompagnati per quasi tutto il 2020, AM Suisse Ticino si è detta preoccupata anche dalla costante pressione sui prezzi, «soprattutto nel settore pubblico». L’auspicio formulato da Rossi è che si possa presto giungere all’implementazione di criteri quali l’attendibilità del prezzo: «È importante che il committente pubblico si renda conto che il riconoscimento del prezzo giusto è indispensabile, soprattutto per le piccole realtà artigianali». Nel suo intervento, Rossi ha affrontato anche la questione dei rapporti con i sindacati. In particolare, soffermandosi su due punti: gli aumenti salariali e i prepensionamenti. «Un aumento è stato escluso da parte padronale in modo da salvaguardare posti di lavoro. La questione del prepensionamento, invece, va affrontata in maniera approfondita e faremo delle verifiche per capirne sostenibilità e costi».