Torna Movembe r, il mese dedicato agli uomini per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro il rischio di tumore e malattie della prostata che coincide con il mese di novembre, durante il quale in tutto il mondo vengono intraprese svariate iniziative con lo scopo di informare e sensiblizzare il mondo maschile su questo tema. Il baffo è il simbolo del movimento Movember , adottato anche come simbolo del webinar organizzato martedì 23 novembre dalla Clinica Sant’Anna dal titolo «Movember: la prevenzione coi baffi».

Il webinar proposto dalla Clinica Sant’Anna - martedì 23 novembre alle 18.30 - vuole fare luce su questo nemico silente dal quale bisogna sapere sempre meglio come proteggersi. Interverranno il Dr. Marco Boldini, specialista in Urologia, membro FMH, e il Dr. Paolo Broggini, specialista in Urologia e Andrologia, membro FMH. Il webinar si terrà in live streaming con Zoom: l’iscrizione è gratuita.