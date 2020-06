I migliori atenei del mondo sono statunitensi, ma le svizzere si difendono bene, piazzando il Politecnico di Zurigo al sesto posto e quello di Losanna al quattordicesimo. Esordio in classifica per l’Università della Svizzera italiana (USI), che strappa il 273. rango.

La graduatoria, stilata da Quacquarelli Symonds (QS), è dominata, e non è una novità, dagli istituti americani. Il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Cambridge, nell’area metropolitana di Boston, mantiene il trono per il nono anno di fila. A seguire altre tre università a stelle e strisce. Il podio è infatti completato dalla californiana Stanford e dalla prestigiosa Harvard, pure situata a Cambridge. Quarta piazza per il California Institute of Technology di Pasadena.