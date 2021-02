Nevicate abbondanti prima, sabbia sahariana che colora i cieli della Svizzera (il fenomeno si è verificato ancora questa mattina in alcune località) e ora, per far parlare ancora di sé, il clima cambia, quasi repentinamente, e innalza le colonnine di mercurio dei nostri termometri. Questo in tutta la Svizzera, e in particolare alle nostre latitudini, con scarti rispetto alla norma di oltre 10 gradi. A Stabio, in particolare, si sono toccati i 21,5°C: si tratta del quarto valore più alto dal 1982. Il record di febbraio di questa stazione è stato di 22,5 gradi e risale al 25 febbraio 2012.