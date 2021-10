Comandante, come si è evoluta la Polizia cantonale in questi dieci anni sotto la sua guida?

«Guardando con occhio retrospettivo a tutto quanto accaduto dall’ottobre del 2011, posso dire di aver portato un’ottima squadra a coordinare molti progetti, su più livelli e che hanno toccato l’insieme della struttura della Polizia cantonale. Pensiamo all’adeguamento degli effettivi o al superamento di alcune problematiche legate anche ai servizi di supporto (che hanno comunque un ruolo importante per il buon funzionamento dell’attività), passando poi per determinati fenomeni legati ai furti e ai flussi migratori, alle questioni legate alla prostituzione (operazione Domino), sino ad arrivare alla sicurezza dei grandi eventi (l’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo nel 2016 così come la...