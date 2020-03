Il gruppo parlamentare del PPD, primo firmatario il presidente Fiorenzo Dadò, con una mozione sollecita il Governo a mettere in atto un piano d’intervento per dare una mano al tessuto economico cantonale che rischia di pagare a caro prezzo la diffusione del coronavirus. «Interveniamo urgentemente per sostenere il Paese, prima che sia il collasso». E i mezzi da impiegare, stando alla proposta dei parlamentari popolari democratici, sono presto trovati: si tratta dell’incasso straordinario che arriverà al Ticino da parte della Banca nazionale svizzera (BNS). «Grazie alle cifre straordinarie della BNS verranno versati 110 milioni di franchi». Quindi non si renderebbe necessario nulla di straordinario. In realtà da sempre gli extra della BNS fanno discutere: nel 2019 la BNS ha registrato un utile pari a 48,9 miliardi e, di conseguenza, il Dipartimento federale delle finanze e la BNS hanno firmato una convenzione supplementare che integra quella del 2016 sulla distribuzione dell’utile. La convenzione supplementare prevede per gli esercizi 2019 e 2020 un aumento della distribuzione se la riserva per future ripartizioni supera determinati valori soglia. «La situazione e l’evoluzione stanno rallentando l’economia a livello globale. Sono in calo i consumi e di riflesso è calata anche la produzione». Stando alle prime cifre ipotizzate dal Consiglio di Stato, le perdite per l’intera economia cantonale potrebbero aggirarsi attorno a diverse decine di milioni di franchi per tutti i rami dell’economia che si sono trovati immediatamente in difficoltà.