«Non è illegale». Il giudice della Pretura penale Marco Kraushaar ha probabilmente messo fine (salvo ricorsi da parte dell’accusa) alla diatriba giuridica in atto in Ticino da alcuni mesi, riguardante l’illegalità della prostituzione al domicilio dei clienti o negli hotel (che in gergo si chiama outcall).

Una lettura e una valutazione della legge - quella di TESEU - giudicata perlomeno controversa da più parti e che il giudice Kraushaar ieri ha confermato essere sbagliata. «La legge non si occupa di questo aspetto. Un appartamento privato non è un luogo in cui la prostituzione viene esercitata con frequenza. E lo stesso discorso vale per gli hotel. Ospitare una prostituta a casa propria non comporta disagi al vicinato, o un degrado».