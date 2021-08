Con il certificato COVID s’incontrerebbero fra loro soltanto persone non contagiose o con un basso rischio di contagio. È questa la motivazione alla base della misura pensata dal Consiglio federale (e sottoposta preventivamente ai Cantoni e alle parti sociali) di estendere l’obbligo del certificato a tutti gli spazi interni di strutture per la ristorazione (anche degli alberghi), bar e club (oltre alle strutture culturali e ricreative ed altri eventi al chiuso) qualora la pressione sugli ospedali tornasse a salire, con l’aumento dei contagi. Una misura di cui si è già ampiamente discusso, soprattutto dopo il cambio di passo durante l’estate di Francia e Italia. Ma che ora diventa reale, con l’avvio della consultazione da parte di Berna. Scatenando le attese reazioni. «Noi paghiamo sempre pegno e prendiamo colpe che non sono tutt’oggi dimostrate – dichiara il presidente di GastroTicino, Massimo Suter -. Non c’è nessuno studio scientifico che dimostri che ci si contagia al ristorante. E il nostro settore sarebbe dovuto rientrare in quelli a ‘‘semaforo verde’’ senza certificato, come i mezzi di trasporto. Anche noi facciamo 2,5 milioni di clienti al giorno».

E invece l’obbligo del certificato COVID toccherebbe sia la ristorazione, sia club, strutture culturali e ricreative e tutti eventi al chiuso. Non sarebbe il solo «capro espiatorio», come paventato. «Ma è una magra consolazione - commenta Suter -. Al ristorante e al bar la popolazione va tutti i giorni. Al museo e agli eventi invece no. La differenza sta proprio nella quotidianità del servizio».

Il presidente di GastroTicino si schiera quindi contro una sorta di «lockdown per non vaccinati che si sta palesando» e dalla parte «del 45% della popolazione svizzera che non è vaccinata e non potrà più andare al ristorante» (oltre all’ipotetica perdita di cifra d’affari della metà). E, provocatoriamente, dice: «Io potrei essere quello che, qualora l’obbligo venisse introdotto, aprirà il ristorante solo ai non vaccinati». Il principio, a suo dire, resta uno: «Sono contrario al modo di agire dei nostri ‘‘dittatori’’ democraticamente eletti che, per indurle a vaccinarsi, privano le persone della loro libertà individuale e del piacere di andare al ristorante e a vedere una partita di hockey».

Per ora, comunque, l’introduzione dell’obbligo del certificato COVID resta in forse. È stato lo stesso Alain Berset, in conferenza stampa, a precisare: «Non sappiamo se e quando sarà necessario, ma vogliamo essere pronti». In quel caso, stando alle indicazioni messe in consultazione dal Consiglio federale, il controllo del certificato COVID potrà essere eseguito all’ingresso al ristorante/bar o al primo contatto con il personale dopo che l’avventore ha preso posto. Ma Suter non ci sta: «Non siamo poliziotti né sceriffi. Non spetta a noi fare questi controlli, ma agli organi di polizia. La ristorazione, per vocazione, è aperta a tutti. Si chiama esercizio pubblico. Non vedo perché un non vaccinato non dovrebbe entrare. Se si vorrà limitare l’entrata a qualcuno, lo faranno loro. Noi non investiremo tempo e soldi in questo».

Ma perché non vedere il certificato COVID come un’opportunità - come auspicato in Ticino sempre da Berset -, anziché ribadire gli stessi concetti di «privazione della libertà» e «discriminazione»? «E perché invece - risponde per le rime il presidente di GastroTicino - si insiste sempre sul concetto di ‘‘salvaguardia del sistema sanitario’’ e poi si riducono i letti in terapia intensiva, anziché incrementarli? Perché dobbiamo sempre essere noi a ‘‘calare le braghe’’? La ristorazione ha un piano di protezione dal primo giorno della pandemia. È troppo facile sparare sempre su di noi». E spezza, infine, pure una lancia in favore del personale: «Solo se tutti i dipendenti presenti sono in possesso di un certificato, anche il personale potrà rinunciare alla mascherina. Anche questa è privazione della libertà personale e alimenta inutili litigi fra colleghi».

