«Inizieremo una campagna informativa in tutte le fabbriche, chiedendo ai lavoratori di segnalarci episodi analoghi. Non possiamo escludere che lo stesso teatrino sia andato in scena anche altrove». Davanti ai cancelli della Cebi Micromotors di Stabio, UNIA e OCST ieri hanno convocato la stampa per denunciare quella che definiscono «un’operazione disgustosa». Tre aziende del Mendrisiotto avrebbero aggirato l’ostacolo del salario minimo - che scatterà da dicembre - introducendo «con la minaccia di licenziamenti, delocalizzazione e con la complicità di uno pseudo sindacato» - un contratto collettivo (CCL) che congela (ben al di sotto dei 19 franchi all’ora previsti dalla nuova normativa) lo stipendio dei dipendenti per una durata di 5 anni. «Il più lungo contratto collettivo che sia mai stato...